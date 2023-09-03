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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حطب: مصر اعتادت على تنظيم كبرى الأحداث العالمية

هشام حطب
هشام حطب

أعرب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته باستضافة مصر لبطولة افريقيا للكرة الطائرة رجال مرحبا بالوفود المشاركة في البطولة.

وأكد هشام حطب في كلمته خلال حفل افتتاح بطولة أفريقيا للطائرة استضافة مصر لهذا الحدث الكبير فهو ليس الأول من نوعه خاصة أن مصر اعتادت على استضافة الأحداث الرياضية العالمية خلال الفترة السابقة وهو مايعكس صورة إيجابية للعالم عن مصر.

وأوضح حطب أن مصر تعيش طفرة غير مسبوقة في جميع المجالات بصفة عامة وفي الرياضة بصفة خاصة.

ووجه حطب الشكر للدولة المصرية متمثلة في فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على رعايتها و دعمها للاتحادات الرياضية.

وافتتح منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الطائرة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجاري على صالات ستاد القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشهد حفل الافتتاح حضور وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب و أعضاء الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

كما شهد حفل الافتتاح العديد من الفقرات ، أبرزها طابور عرض المنتخبات المشاركة و فقرة فنية بالزي الفرعوني لفريق كيدز شو التابع لوزارة الشباب و الرياضة و فريق بركشن.
ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل مباراة مصر وبوروندي في أولى مباريات البطولة.
كانت قد أسفرت قرعة البطولة الأفريقية عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بجانب كلًا من بوروندي والجزائر.

واتفق الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مع شركة تذكرتي على توحيد أسعار تذاكر مباريات مصر ببطولة الأمم الأفريقية لتصبح 40 جنيه من أجل تسهيل حضور الجماهير في البطولة لتقديم الدعم والمؤازرة للمنتخب المصري من أجل التتويج باللقب.

وضمت قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

يرأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.

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