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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نصير : تقرير القومي لحقوق الإنسان يعكس رؤية الرئيس السيسي في بناء الجمهورية الجديدة

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الصادر اليوم في غاية الأهمية لأنه رصد حاله حقوق الإنسان في مصر دون تزييف أو تهويل حيث إنه عبر بصدق عن الخطوات الجادة والحقيقية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر.


وأضاف “ نصير” في تصريحات له اليوم، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل مسارا حقيقيا للدولة ودور ومسؤوليات كافة المؤسسات الوطنية في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.


وأكد اللواء طارق نصير، أن الحوار الوطني يمثل أعلى درجات التوافق الوطني لكافة القوى الوطنية دون إقصاء لأي فريق وهي من دعائم الجمهورية الجديدة المبنية علي تعزيز حقوق الإنسان.


وأشاد نصير بما رصده تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان من تقدم على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك الحقوق البيئية.


وطالب الجهات المعنية بدراسة توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والاستفادة بما جاء به

ودعا أمين عام حزب حماة الوطن، المنظمات الدولية بتحري الدقة والمهنية في ما تنقله عن مصر في مجال حقوق الإنسان وطالبهم بضرورة استقاء المعلومات من جهات رسمية وليس من جهات مموله تريد زعزعة واستقرار هذا الوطن.

حقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني المجلس القومى لحقوق الإنسان حزب حماة الوطن الجمهورية الجديدة

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