عقد زواج عرفي.. تفاصيل صادمة في إنهاء حياة طالبة طنطا على يد صديقتها

حالة من الصدمة الكبيرة أنتابت أهالي طنطا بمحافظة الغربية، عقب الكشف عن تفاصيل الحادث الأليم الذى راحت ضحيته الفتاة فرح المعروفة إعلاميا بطالبة طنطا على يد صديقتها المقربة.

قرار عاجل من النيابة

أعطي المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز طنطا بإحالة المتهمين "بيشوي .م" و" ايه .م" المتهمين بارتكاب واقعة إنهاء حياة الفتاة "فرح .م" والمعروفة إعلاميا بطالبة طنطا إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جريمة التمثيل بالفتاة الضحية ووضعها داخل جوال وإلقاءها بجوار أكوام وتلال القمامة بمصرف قرية سبرباي بنطاق مركز طنطا .

كما استندت النيابة العامة في قرار إحالتها اعتمادا على تقرير الطب الشرعي الذي كشف عن تعرض الفتاة الضحية لعدة طعنات غادرة بواسطة أداة حادة واستخدام مواد حارقة للطمس ملامح الوجه وجسدها وهو ما وصفته جهات التحقيق بالتمثيل بالجريمة عقب إنهاء حياتها في قرارها .

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن الفتاة "أية هاني " المتهمة الأولي في الحادث قد أدلت بأقوالها وعللت ارتكاب الجريمة بوجود عقد زواج عرفي بين الفتاة الضحية والمتهم الثاني "بيشوي .م" مالك الشقة السكنية لافتة بقولها "انا صورت عقد زواجها العرفي عشان أقدر استرجع مبلغ مالي قدره 3500 جنيه مقابل شراء وبيع هاتف محمول "ايفون " واعترضت في إرجاع المبلغ المالي واشتبكت معي بالأيدي لما حاولت أفضحها وحاولت سحب آلة حادة لإنهاء حياتي ودافعت عن نفسي وخلصت عليها قبل ما تموتني" .

واعترفت المتهمة الأولى في أقوالها في أنها استدعت المتهم الثاني لمعاونتها في التخلص من جثة الفتاة الضحية مؤكدة أنها استدعت مركبة توك توك ووضعت جثة الفتاة جوال لنقلها إلى مصرف مياه بقرية سبرباي عقب استخدامها مواد حارقة لإخفاء ملامحها " .

تفاصيل الواقعة

وكان المئات من أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية شيعوا جثمان الفتاة فرح ضحية غدر الصحاب من مسجد عوارة في مشهد جنائزي مهيب ودفنت الضحية بمقابر أسرتها .

كما طالبت أسرة الفتاة كافة جهات التحقيق والنائب العام بسرعة التحقيقات والعدالة والقصاص بإعدام المتهمين مرتكبي الواقعة .

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز طنطا بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط كشفت غموض العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، في العقد الثاني من عمرها، بعد أن عثر عليها منذ 3 أيام، ملقاة بمياه إحدى المصارف بنطاق مركز طنطا، كما تم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

كانت مديرية أمن الغربية تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، داخل جوال وملقاة على حافة أحد المصارف بدائرة مركز طنطا .

وكشفت التحريات، التي أجراها اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية وضباط البحث الجنائي، أن الجثة تخص طالبة في الصف الثاني الثانوي، وتدعي "فرح محمد" وتبلغ من العمر 18 سنة وكشفت التحريات أنها لقت مصرعها بطعنة نافذة علي يد صديقتها وتدعي "فرح.م" "حال تواجدهما داخل شقة الأخيرة، وتركتها خلال 3 أيام، بسبب خلافات سابقة بينهما، بينما قامت بقطع قدميها، وتخلصت منها بإلقائها داخل أحد المصارف في شيكارة بعد انبعاث رائحة كريهة في شقتها وخوفا من انفضاح أمرها .

كما تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، كما جرى ضبط المتهمة، وعرضها على النيابة العامة.