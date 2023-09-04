قدام عينيها.. أم تروي قصة مصرع نجلها على يد 6 بلطجية في المنيرة

"ابني طيب، وسمعته كويسة والناس كلها بتحبه، بلطجية في المنيرة ضربوه وطعنوه عدة طعنات في جسده " تلك كانت بداية حديث والدة المجني عليه في منطقة المنيرة بالجيزة.

بلطجية المنيرة

انتقل موقع صدى البلد الي منزل والدة كريم الذي لقي مصرعه على يد 6 بلطجية في منطقة المنيرة بالحيزة حيث تقول:"ابني يتيم و بيصرف عليا، وعلى أبوه قبل ما يموت، ابنى من رابعة ابتدائي، وهو بيشتغل، عشان يوفر فلوس البيت، وقام بتجهيز شقيقته".

واضافت والدة المجني عليه :" ابني قبل ما يموت قالي ادعيلي، يا ماما وبالفعل دعيت له، بالرزق الحلال، وبعد ساعات عرفت أنه في غرفة العمليات، وبعد كده شوفته ميت في المشرحة".

وتابعت:" ابنى كان عايز يقولي حاجة، بس مات، وجسمه كان كله طعنات" والمتهمين في القضية قتلوه عشان كان عايز يعدي بالتوك توك قالهم :"افتحوا الطريق عشان أعدي" هنا قاموا بتسديد عدة طعنات له".

جريمة المنيرة

وتابعت، والدة المجني عليه حديثها: ابني وهو ماشي في الطريق خرج عليه 6 بلطجية وقاموا بضربة و طعنوه في رقبته و ضهره.

وطالبت والدة المجني عليه، من النائب العام سرعة البت في القضية والقصاص العادل لدماء نجلها.

داهنين جسمهم زيت

وفي نفس السياق قال صديق المحني عليه، في يوم الواقعة فوجئنا بـ 6 أشخاص داهنين جسمهم زيت، وبحوزتهم آلات حادة، وبيجروا في المنطقة وعندما مسكوا المجني عليه قاموا بطعنة عدة طعنات وفروا هاربين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوفاة شخص على يد 6 بلطجية في منطقة المنيرة، على الفور انتقلت قوات الأمن وتبين، ان المتهمين اعتدوا على المجني عليه، وقاموا بتسديد عدة طعنات مختلفة في انحاء جسده.

بإجراء التحريات، تم ضبط المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.