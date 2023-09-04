عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قدام عينيها.. أم تروي قصة مصرع نجلها على يد 6 بلطجية في المنيرة

صدى البلد

"ابني طيب، وسمعته كويسة والناس كلها بتحبه، بلطجية في المنيرة ضربوه وطعنوه عدة طعنات في جسده " تلك كانت بداية حديث والدة المجني عليه في منطقة المنيرة بالجيزة.

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

إنفراد.. ننشر تحريات مباحث الآداب بواقعة سقوط "هنادي بولاق" في بئر الحرام

تمزقات تامة.. مفاجأة في تقرير الطب الشرعي بواقعة استغلال فتاتين بالمتعة الحرام

بلطجية المنيرة

 

انتقل موقع صدى البلد الي منزل والدة كريم الذي لقي مصرعه على يد 6 بلطجية في منطقة المنيرة بالحيزة حيث تقول:"ابني يتيم و بيصرف عليا، وعلى أبوه قبل ما يموت، ابنى من رابعة ابتدائي، وهو بيشتغل، عشان يوفر فلوس البيت، وقام بتجهيز شقيقته".

واضافت والدة المجني عليه :" ابني قبل ما يموت قالي ادعيلي، يا ماما وبالفعل دعيت له، بالرزق الحلال، وبعد ساعات عرفت أنه في غرفة العمليات، وبعد كده شوفته ميت في المشرحة".

وتابعت:" ابنى كان عايز يقولي حاجة، بس مات، وجسمه كان كله طعنات" والمتهمين في القضية قتلوه عشان كان عايز يعدي بالتوك توك قالهم :"افتحوا الطريق عشان أعدي" هنا قاموا بتسديد عدة طعنات له".

جريمة المنيرة

 

وتابعت، والدة المجني عليه حديثها: ابني وهو ماشي في الطريق خرج عليه 6 بلطجية وقاموا بضربة و طعنوه في رقبته و ضهره. 

 

وطالبت والدة المجني عليه، من النائب العام سرعة البت في القضية والقصاص العادل لدماء نجلها.

 

داهنين جسمهم زيت

 

وفي نفس السياق قال صديق المحني عليه، في يوم الواقعة فوجئنا بـ 6 أشخاص داهنين جسمهم زيت، وبحوزتهم آلات حادة، وبيجروا في المنطقة وعندما مسكوا المجني عليه قاموا بطعنة عدة طعنات وفروا هاربين.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوفاة شخص على يد 6 بلطجية في منطقة المنيرة، على الفور انتقلت قوات الأمن وتبين، ان المتهمين اعتدوا على المجني عليه، وقاموا بتسديد عدة طعنات مختلفة في انحاء جسده.

 

بإجراء التحريات، تم ضبط المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

المنيرة بلطجية المنيرة منطقة المنيرة التوك توك الرزق الحلال القصاص العادل بلطجي بلطجية غرفة العمليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

الأمطار قادمة خلال ساعات استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بطقس اليوم

أمطار خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

دبابة إفريقيا تنهي الأزمة.. كولر يوافق على ضم مهاجم الأهلي الجديد

موضوعات متعلقة

حط السم في المكرونة.. محامي أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة

السجن المشدد لمتهم حاز الحشيش بمدينة نصر

إنفراد.. ننشر تحريات مباحث الآداب بواقعة سقوط "هنادي بولاق" في بئر الحرام

هربت من البيت منذ سنوات.. حكاية فتاة سقطت في بئر الحرام

هل يتعرض منتج مسلسل سفاح الجيزة للمساءلة القانونية؟.. معلومات جديدة لأول مرة

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

جهزت قبره في ليلة واحدة.. اعترافات تفصيلية في قضية طبيب الساحل

تغريمه 200 ألف جنيه.. السجن 10 سنوات لمروج الهيروين بمدينة نصر

ترشيحاتنا

لتحذير الأعداء.. كوريا الشمالية تجري مناورة "هجوم نووي تكتيكي"

عاجل | 4 أسماء لمرشحين لانتخابات الزمالك.. وحازم إمام مفاجأة

أخبار التعليم| رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023..الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الحكومية

قدام عينيها.. أم تروي قصة مصرع نجلها على يد 6 بلطجية في المنيرة

اليوم.. أردوغان يلتقي بوتين لإحياء اتفاق الحبوب

غرامة 20 ألف جنيه عقوبة استعمال أجهزة الطوارئ بالقطار في غير حالات الخطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. ياسمين صبري تشارك متابعيها بإطلالة جريئة

كيفية تسريع التسنين عند الأطفال

أسعار اللحوم في انخفاض مستمر| تراجُع يقترب من 100 جنيه.. وهذا سعر الكيلو البلدي

طريقة تحضير فطائر بالجبن و السلق

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ