المصريين الأحرار: إنجازات الرئيس تُكمم أفواه من يرغب في تشويه الصورة| فيديو

قالت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن هناك محددات لدخول مصر لتجمع البريكس، ومنها “الاستقرار السياسي، والاقتصادي، ونظرة مستقبلية إيجابية حول الاقتصاد”، خلاف “وجود موقع جغرافي جيد للدولة المصرية”، معقبة: "مصر استطاعت أن تقول للعالم إنها تمتلك كافة محددات دخول البريكس؛ ولذلك انضمت مصر لمجموعة البريكس".

وأضافت "واصل"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن حجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي تُكمم أفواه من يرغب في تشويه الصورة، مشيرة إلى أن القرى لم تكن تمتلك المياه الصالحة للشرب، أو التيار الكهربائي قبل تولي الرئيس السيسي مسؤولية قيادة البلاد.

ولفتت إلى أن الدولة في عهد الرئيس السيسي قامت بتوصيل الإنترنت والغاز للقرى بصورة لم تحدث من قبل، وهذا الأمر حدث في ظل تحديات عالمية، وهو ما يعني أن الدولة استطاعت أن تُحقق نموا وتنمية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.



أمين “المصريين الأحرار”: عدد سكان مصر يزيد 2 مليون نسمة سنويًا

وقالت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن الإعلام المعادي أو المأجور لا يتناول الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، ويتحدث عن تحديات تواجه الدولة المصرية في محاولة لتصدير مشهد مغلوط للمواطن المصري، معقبة: "الأيام كفيلة لكي يعلم المواطن مركز مصر عالميًا".

وأضافت "واصل"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن عدد سكان مصر يزيد 2 مليون نسمة سنويًا، والهدف من إنشاء المدن الجديدة هو استيعاب هذه الزيادة السكانية، وإذا لم يهتم الرئيس بهذه المدن لحدث تكدس سكاني كبير، معقبًا: "من منظور أمني دولة بلا عمار قابلة للاستعمار".

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي استطاع أن يحول حياة المواطن المصري إلى حياة كريمة، وأبسط مثال على ذلك مشروع الأسمرات، وتطوير العشوائيات، والتوسع في المدن الجديدة.