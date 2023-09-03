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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الإمارات تعلن بدء عودة أفراد طاقم Crew-6 من محطة الفضائية الدولية

صدى البلد

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، انفصال المركبة الفضائية (دراجون)، التي تحمل على متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وأفراد طاقم Crew-6، بنجاح، عن محطة الفضاء الدولية؛ الأمر الذي يمثل الخطوة الأولى في رحلة عودة الطاقم بعد إنجازهم للمهمة التي استمرت 6 أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام " أن المركبة الفضائية (دراجون) إضافة إلى طاقم Crew-6، تحمل أيضا رائدا فضاء من وكالة "ناسا" هما ستيفن بوين ووارين هوبيرغ، ورائد الفضاء أندري فيدياييف من (روسكوزموس) عن محطة الفضاء الدولية، وبعد ذلك قامت المركبة بسلسلة من العمليات للابتعاد عن المختبر المداري وفي طريقها للعودة إلى الأرض.

ومن المقرر أن تقوم المركبة بعمل عدة مناورات تدريجية لتحديد مسارها بشكل يتوافق مع الموقع المحدد للهبوط.. وقبل البدء بعملية الحرق سيقوم حاسوب المركبة بالتخلص من قاعدتها لتخفيف كتلتها ومن ثم توفير حجم الوقود المستهلك في عملية الدفع.. وسيمهد هذه الإجراء قيام المركبة الفضائية بعملية حرق خارج المدار، والتي تستمر لمدة 12 دقيقة.

وستشهد المركبة الفضائية ارتفاعًا كبيرًا في درجة الحرارة والسحب أثناء دخولها الغلاف الجوي للأرض؛ ما يؤدي إلى إبطاء السرعة، حتى فتح المظلات بطريقة آمنة، وعلى ارتفاع 18000 قدم، سيتم إطلاق 2 براشوت، يتبعها بسرعة إطلاق 4 براشوتات رئيسة على ارتفاع حوالي 6500 قدم، وتحت التوجيه المستمر لهذه البراشوتات الأربعة الرئيسة؛ من المتوقع أن تقوم المركبة الفضائية بالهبوط غدا الاثنين، بسرعة 25 قدمًا في الثانية، بالقرب من ساحل تامبا، بولاية فلوريدا في خليج المكسيك .

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