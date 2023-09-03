افتتاح مبادرة "فتحة خير" لبيع منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة في رأس غارب

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب اليوم عن افتتاح مبادرة "فتحة خير" بجوار مدرسة الشهيد عباس سليم، لبيع منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين. تأتي هذه المبادرة تحت رعاية اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، وبإشراف ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب.

تأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات محافظ البحر الأحمر بتخفيض الأسعار وتوفير منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار ميسرة للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

أكد ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، على أهمية هذه المبادرة في توفير منتجات ذات جودة عالية من الخضراوات والفاكهة بأسعار تنافسية تسهم في تقليل العبء المالي على الأسر وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.