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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين تنظم رحلة "اليوم الواحد" إلى مدينة العلمين

صدى البلد

تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين رحلة اليوم الواحد إلى مدينة العلمين للصحفيين وأسرهم. 

وأعلنت دعاء النجار ،عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة النشاط، عن رحلات اليوم الواحد  يوم الخميس المقبل 7/9/2023  إلى مدينة العلمين الساحل الشمالى شاطئ "العلمين بيتش". 

وأوضحت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين أن  سعر الفرد 380 جنيها فقط شامل دخول الشاطئ وحجز كرسي بالباص بالإضافة إلى كراسي شيزلونجات شماسي "دي جي" طول اليوم ، كما تشمل جولة حرة في الممشي السياحي و O mall .
 

كما يسمح بدخول المأكولات والمشروبات وهناك كافتيريا ومطعم داخل البيتش. 
لجنة النشاط بنقابة الصحفيين أوضحت أن سياسة الأطفال أقل من 6 سنوات مجاناً ومن 6 سنوات الى 10 سنوات 230جنيها، والتحرك من أمام النقابة الساعة 6 صباحاً وتستغرق الرحلة من القاهرة للعلمين ثلاث ساعات ونصف، والتحرك للعودة من العلمين 7,30 مساءً.

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