استهداف 13 ألف مواطن بالأسبوع الخامس من حملة «بلدي أمانة» بالغردقة

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان: "بلدي أمانة"، بمدينة الغردقة.

استهدفت الحملة اليوم، 13555 من السيدات والرجال والأطفال، بعدد 2087 زيارة، وذلك بمشاركة آمال فهمي، عضوة فرع المجلس بمدينة الغردقة، وبمشاركة ‏26 من الرائدات والمتطوعات بفرع المجلس.

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس.