حبس تاجر مخدرات 4 أيام في المقطم

أمرت جهات التحقيق حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازته 5 كيلو من مخدر الهيدرو في المقطم

وكان ضبط رجال الأمن بالقاهرة تاجر مخدرات بالمقطم عثر بحوزته على 5 كيلو من مخدر الهيدرو.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرامات.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.