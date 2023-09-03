الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم /الأحد/، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هشام علي مشهور، وعدد من ممثلي الهيئة، وذلك لبحث آليات التعاون بين الغرفة والهيئة، والرد على كافة أسئلة مستخلصي الجمارك.



وذكرت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية -في بيان مساء اليوم- أنه خلال اللقاء تمت مناقشة آليات نظام إدارة المخاطر بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتقديم شرح وافٍ لعمل معامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية بميناء الإسكندرية والدخيلة.



كما تم -خلال اللقاء- الرد على كافة أسئلة الحضور، والخروج بعدد من التوصيات لإرسالها إلى الجهات المعنية.

