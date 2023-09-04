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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف سمكة قرش بأسنان إنسان.. ما القصة؟

اكتشاف سمكة قرش
اكتشاف سمكة قرش باسنان انسان

حيرت سمكة قرش عملاقة عثر عليها في أستراليا الخبراء، لأنها تمتلك أسنانا بشرية.

 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  تم تسمية سمكة القرش الغريبة Hornshark ، و التي تم العثور عليها على عمق حوالي 75 قدمًا تحت سطح الماء قبالة الساحل الشمالي الغربي لأستراليا. 

 

وتتميز السمكة بوجود صفوف عديدة من الأسنان الشبيهة بالإنسان داخل فمه المخيف، ولا يشبه أي سمكة قرش تم العثور عليها سابقًا على الأرض.

 

وتم تحليل سمكة القرش من قبل مجموعة أسماك Nationa الأسترالية في وقت سابق من هذا العام. 

 

وقالت هيلين أونيل، عالمة الأحياء السمكية في ANFC: "إن هذا الترتيب من أسماك القرش يشبه حفريات أسماك القرش المنقرضة منذ فترة طويلة بسبب شكلها المماثل، بما في ذلك الأشواك، لكننا نعلم الآن أنهما ليسا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا.

 اكتشاف سمكة قرش باسنان انسان

وأضافت: "تتمتع السمكة  بالأشكال غير المتجانسة بشكل جسم فريد و"قرون" تتشكل من قمم فوق أعينها مباشرة".

وتابعت “وتلك الاسماك  يميلون إلى الجلوس في قاع البحر ويتغذىون بشكل رئيسي على كائنات مثل الرخويات والقشريات”.

واوضحت "لدى تلك اسماك القرش فم صغير ولكن فكين ساحقين، وهما ضخمان بالنسبة لحجم جمجمتهما وقويان بما يكفي لسحق قذائف البقر".

سمكة قرش عملاقة قرش سمكة قرش أسنانا بشرية

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