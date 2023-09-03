"بتخض من بعض المكالمات".. إعلامية تفاجئ الجمهور بأغرب مواقف تعرضت لها|فيديو

قالت الإعلامية دعاء عامر، إنها تستقبل بعض المكالمات الغريبة على الهواء، معقبة: "البعض يستوقفني لسؤالي حول حقيقة هذه المكالمات، فردي يكون للأسف هذه المكالمات حقيقية".



وتابعت "عامر"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، "أحيانًا بتخض من المكالمات، ولكن لدي ثبات انفعالي، خاصة وانا أعمل مذيعة منذ 1995، واعتادت على المفاجئات والمكالمات العجيبة".



وأضافت أن بيت العائلة يحتوي على الكثير من المشاكل الزوجية، خاصة في الأرياف، مشيرة إلى ان الفتاة في الريف تتزوج صغيرة، وعندما تذهب إلى بيت العائلة، يكون هناك تحكم في جميع أفراد بيت العائلة، وليس الزوج فقط، وهذا يؤدي إلى الكثير من المشاكل.