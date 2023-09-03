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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب المداح .. منتج المسلسل يوجه رسالة إلى نقابة المهن التمثيلية

صدى البلد

وجه المنتج مجدي نور، رسالة لنقابة المهن السينمائية، بعد نظرها لشكواه المقدمة ضد منتج مسلسل المداح 3 بطولة الفنان حمادة هلال، لعدم وضع اسمه على تتر البداية والنهاية.

وكتب المنتج الفني مجدي نور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك :" قرار نقابة المهن السينمائية في الشكوى المقدمة مني ضد المنتج إسلام المرسي بخصوص عدم وضع اسمي وفريق إنتاجي بشكل محترم على تترات مسلسل المداح الجزء الثالث.. شكر خاص لنقيب المهن السينمائية مسعد فودة والمستشار طارق فودة والشئون القانونية بالنقابة وأعضاء مجلس إدارة النقابة.

ونص بيان نقابة المهن السينمائية، على الآتي: وترتيبًا على ما تقدم وحيث إنه الثابت من محاضر الجلسات أن الشاكي قام بتصوير 16 يوما من العمل موضوع الشكوى، ولم تضع الشركة اسمه على تترات المسلسل وذلك لحصوله على أجره بالكامل هو وفريق عمله، ويتعين على الشركة وضع اسم المنتج الفني مجدي نور وفريق عمله بالشكل اللائق على تترات المسلسل تقديرًا من الشركة لما قاموا به من أعمال على مدى 16 يوما تصوير.
وتابع البيان: وبناءً عليه ترى اللجنة إلزام الشركة المشكو في حقها بتغييرات تترات المسلسل، ووضع اسم المنتج الفني وفريق عمله في لوحة خاصة بالوضع اللائق على تترات البداية والنهاية على النحو المبين بالأسباب.

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