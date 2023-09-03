وزير الرياضة يشهد ختام منافسات بطولة مصر الدولية للإسكواش للناشئين

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام منافسات بطولة مصر الدولية للإسكواش للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٣٠أغسطس حتى ٣ سبتمبر، بملاعب نادي نيو جيزة.

حضر حفل الختام مايكل جايد رئيس الاتحاد الألماني ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأوروبي، والدكتور عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى علي أن الرياضة المصرية متميزة في لعبة الإسكواش وتسير من نجاح إلى نجاح، فالإسكواش المصري يعيش حالة من التألق والتميز تدعمها الدولة على كافة المستويات، معبراً عن ثقته في أن هؤلاء الأبطال هم مستقبل الاسكواش المصري، مشيراً إلي أهمية البطولة من خلال إضافة نقاط للاعبين تساعدهم في تحسين التنصيف العالمي.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عالياً فى مختلف المنافسات الدولية والقارية.



يشارك في البطولة 14 دولة مختلفة، ويتنافس خلالها 270 لاعب من مختلف دول العالم هم أمريكا واليابان ورومانيا وكندا وهولندا وكرواتيًا والمجر والصين وباكستان وقطر والإمارات والكويت والعراق.

يذكر أن البطولة تندرج ضمن أجندة بطولات الاتحاد الأوروبي بعد نجاح المجلس الحالي في إقامة برتوكول مع الاتحاد الأوروبي.