انطلاق معسكر منتخب مصر للناشئات تحت 20 عاما لكرة القدم

بدأ معسكر منتخب مصر للناشئات تحت 20 عاما بالإسكندرية؛ استعدادا لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ويخوض المنتخب الوطني للناشئات - الذي يضم 23 لاعبة - مباراتين وديتين أمام نظيره المغربي يومي 6 و9 سبتمبر الجاري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات كلا من: محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدربا لحراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، الدكتورة إيمان كمال طبيب المنتخب، والدكتورة ميريت مونيس أخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.

