وزيرة الثقافة تشهد انطلاق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومحافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة، مساء اليوم الأحد، مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الثقافة، الذين شهدوا فعاليات حفل الافتتاح، الذي أُقِيم بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وذكرت محافظة الإسماعيلية - في بيان اليوم - أنه يُقام على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في دورته الثالثة والعشرين، التي تمتد حتى 8 سبتمبر الحالي، معرض للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية.

وستقام العروض يوميا بمسارح (حديقة الشيخ زايد - نادي الدنفاه - نادي الفيروز - نادي الأسرة بشارع محمد علي - مركز ومدينة فايد - مركز ومدينة القنطرة غرب - مركز ومدينة القصاصين).

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في دورته الثالثة والعشرين، 8 فرق مصرية هي: (سوهاج، الأقصر، ملوي، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية، الشباب والرياضة)، بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

كما تشارك فرقة "القلوب البيضاء" لذوي الهمم لأول مرة مشاركة شرفية بالمهرجان، بالإضافة إلى مشاركة 6 فرق أجنبية هي: (المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، إندونيسيا، الهند، فلسطين).

ويُعَد مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية أحد المهرجانات الدولية المهمة على مستوى العالم، والذي انطلقت دورته الأولى عام 1985.

وكان محافظ الإسماعيلية قد استقبل، مساء اليوم، وزيرة الثقافة، على هامش حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

وأكد أن محافظة الإسماعيلية ذات طابع خاص، تمتاز باحتضانها العديد من المهرجانات الفنية والثقافية، بجانب الكرنفالات الشعبية التي تعبر عن تراثها، ومحاصيلها الزراعية التي تشتهر بها.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بوجودها في محافظة الإسماعيلية التي تحتضن العديد من المهرجانات المتخصصة، والتي تحظى باهتمام كبير من الدول المشاركة فيها.