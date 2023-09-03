ستتحول لأقراص..عالم مصري يوضح آليات استعادة الخلايا الشائخة سيرتها الأولى

كشف الدكتور هيثم شعبان، عالم الجينوم المصري أستاذ الفيزياء الحيوية، ورئيس مشروع بحثي بكليه الطب جامعه جينيف ومعهد أجورا لأبحاث السرطان بلوزان – سويسرا تفاصيل دراسته حول كيفية استعادة الخلايا الشائخة سيرتها الأولى.



وأضاف هيثم شعبان، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن هناك دراسة تضمنت مزج أربع بروتينات نووية تتفاعل مع المادة الوراثية للخلايا الشائخة، عملت على إعادتها إلى حالتها الطبيعية والخروج من الشيخوخة.

وأوضح أنه طور تقنيات لتصوير كامل الجينوم لدراسه التغيرات الجينيه في الخلايا البشرية الحية، وهذه التقنيات سوف تجيب على اسئلة كثيرة متعلقة بإعادة تنظيم الجينوم للخروج من الشيخوخه.

واسترسل: دراسته الحديثه وضعت على خريطة لكيفية الكشف عن آليات الخروج من الشيخوخة بالاستفاده من هذه التقنيات.



وذكر أنه من المتوقع خلال 10 سنوات القادمة التوصل لأقراص قادرة على تجديد الخلايا الشائخة، وإعادة عملها بكفاءة أفضل.