محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفير تايلاند التعاون الثقافي والرياضي والسياحي

بحث محافظ جنوب سيناء خالد فودة مع سفير تايلاند لدى مصر بوتابورن إيوتوكسان، مساء اليوم الأحد، سُبُل تطوير العلاقات بين مدينة شرم الشيخ وتايلاند في المجالات الثقافية والرياضية والسياحية.. مؤكدًا عُمق العلاقات بين البلدين على مدار التاريخ.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء، بمكتبه في شرم الشيخ، سفير تايلاند لدى مصر، وذلك على هامش زيارة السفير لمدينة شرم الشيخ.

وذكر المركز الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء - في بيان اليوم - أن المحافظ أكد أهمية الارتقاء بالعلاقات وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة، ووضع مدينة شرم الشيخ على الخريطة السياحية لمواطني تايلاند، ودعاهم للاستمتاع بالطقس الرائع والمناخ البديع المعتدل والمقاصد السياحية المتميزة ومناطق الغطس الفريدة.

من جانبه، أثنى سفير تايلاند على حفاوة الاستقبال، واعدًا بالعمل الجاد لدعم التواصل والتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

وفي سياق منفصل، استقبل محافظ جنوب سيناء خالد فودة، بمكتبة في شرم الشيخ، مساء اليوم الأحد، وكيل وزارة الإسكان الجديد بالمحافظة، المهندس بدر حسني، وذلك بحضور مستشار المحافظ للإسكان المهندس مدحت صلاح، والسكرتير العام المساعد للمحافظة محمد شعير.

وأوضح المركز الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء - في بيان - أن المحافظ هنَّأ وكيل وزارة الإسكان الجديد، متمنيًا له التوفيق في عمله الجديد، والتنسيق والتعاون الدائم مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتحقيق وتنفيذ الخطط المستقبلية لمشروعات الإسكان ومتابعة الإدارات الهندسية بالمدن.