افتتاح مهرجان الإسماعيلية عيد الفن الشعبي بمصر.. تفاصيل

وسط حضور جماهيري كبير باعتباره الحدث الأهم في مجال الفن الشعبي المصري سنويا افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فعاليات الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

يشهد المهرجان برنامجًا للندوات العلمية، تُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة مسعود شومان، وتدور الندوات حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، وتتضمن أربعة محاور، يتم مناقشتها بالقصر على مدار أربعة أيام.

المهرجان تُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية -برئاسة إيمان نجم-، ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الشباب والرياضة.

وشهدت وزيرة الثقافة والمحافظ حفل الافتتاح الذي أخرجه الفنان هشام عطوة، وشارك به 9 فرق فنون شعبية مصرية، تابعة لقصور الثقافة، وهي: "العريش، الإسماعيلية، مطروح، الحرية بالإسكندرية، الشرقية، ملوي، سوهاج، الأقصر، أسوان"، إضافة إلى 6 فرق من دول: "الهند، سيرلانكا، رومانيا، المكسيك، فلسطين، إندونيسيا "بالإضافة إلى فرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، فرقة القلوب البيضاء لذوي القدرات الخاصة والتابعة لمحافظة الإسماعيلية والتي تشارك للمرة الأولى بالمهرجان، حيث جسدت هذه الفرق خلاله عددًا من الفنون التراثية والفلكلورية التي تميز عددًا من المحافظات المصرية، والدول المشاركة بالمهرجان.