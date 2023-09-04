فلسطين تشارك في افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

شاركت دولة فلسطين في انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية فى دورته الثالثة والعشرين عبر فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية ، والذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية متمثلة فى "الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية"، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس وهيئة التنشيط السياحي.

شهد حفل الافتتاح حضور حشد من كبار الشخصيات بحضور وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة ، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، ومثل دولة فلسطين المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بمصر ناجي الناجي ، ومسؤول الاعلام بقسم الشؤون الثقافية سلسبيل بسيسو ، ومدير مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون فايق جرادة، وعدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين في جمهورية مصر العربية، وحشد من الفنانين والفاعلين الثقافيين.

شهد حفل الافتتاح تقديم أوبريت فني لجميع الفرق المصرية والدولية من إخراج الفنان هشام عطوة، وسط مشاركة خمسة دول إلى جانب فلسطين ، الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وإندونيسيا و 16 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية، حيث تشارك به 9 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وهي العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوي، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وفرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وللمرة الأولى بالمهرجان تقدم عروض لفرقة ذوي القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وأكد المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية ناجي الناجي على أهمية المشاركة الفلسطينية الناجحة والمتميزة في كافة الفعاليات الثقافية والفنية المقامة، ورفع علم فلسطين وإبراز هويتها الحضارية في كافة المنابر، مشيرًا إلى المكانة الهامة لمهرجان الاسماعيلية للفنون الشعبية في خارطة الفن الشعبي الإقليمي والدولي في ظل انتظام ثلاث وعشرين دورة في ثلاثين عامًا، مؤكدًا أن فلسطين لم تغب خلال تلك الدورات ودأبت على التحام ثقافتها الفنية والشعبية مع الثقافات الأخرى ترسيخًا للسردية الفلسطينية.

وأشاد الناجي بأداء فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، والذي أدى إلى التفاعل الجماهيري الكبير من الحضور ، معتبرًا أن هذا التفاعل يُعدّ تقديرا لفلسطين وشعبها الصامد وقضيتها العادلة وهويتها الراسخة، وكذلك لتميّز الفرقة واجتهاد كوادرها .

تُقام العروض يوميًا من يوم الاثنين 4 سبتمبر حتى الخميس 7 سبتمبر بمسارح حديقة الشيخ زايد- نادي الدنفاه- نادي الفيروز- مركز ومدينة فايد- مركز ومدينة القنطرة غرب- مركز ومدينة القصاصين.

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