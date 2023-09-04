أهمهم المتحف المصري وقناة السويس..اليابان تبحث زيادة التعاون مع مصر بكل المجالات

قال الوزير المفوض لسفارة اليابان تاكادا كاتسونوبو، اليوم الإحد، إن وزير الخارجية الياباني سيطرح خلال اجتماعه مع نظيره المصري سامح شكري، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين طوكيو والقاهرة في مجال التعليم.

وأكد تاكادا خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم مناقشة زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية في القاهرة.

وأضاف، أنه جاري العمل لاستئناف الرحلات المباشرة بين القاهرة وطوكيو، وهو الأمر الذي سيساهم في زيادة عدد السياح اليابانيين إلي مصر.

وتابع، ينتظر الجانب الياباني افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث أن شركة "جايكا" تنظم الآن مع الجانب المصري كيفية عرض الاثار بأفضل صورة ممكنة.

وقال تاكادا أيضا، أن هناك تعاون كبير مع الهيئة العامة لقناة السويس من أجل تعزيز التأمين الملاحي في القناة، ومنح المصريين العاملين في القناة منح لتعزيز قدرة قناة السويس في التعامل مع حالات الطوارئ.