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إلهام أبو الفتح
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متحدث منتدى شباب العالم: معسكر الدمج ينمي الوعي عن الصحة النفسية لدى الشباب.. فيديو

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

كشفت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، تفاصيل تنظيم معسكر الدمج تحت شعار معا من أجل العناية بالصحة النفسية.

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وقالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "على مدار 3 أيام يتم عقد معسكر تحت شعار معا من أجل العناية بالصحة النفسية".

 

وأضافت  سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم،: "المعسكر نتيجة لمبادرتين، أحدهما لها علاقة بالتوعية بالصحة النفسية وأهميتها للشباب"، لافته: "خلال المعسكر تشرفنا بحضور مجموعة من طلاب المدارس وشباب الجامعات وذوي الهمم وعدد من متطوعين مبادرة حياة كريمة".

 

وأشارت  سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم،: هناك طاقة وحيوية في الشباب المشاركين بالمعسكر"، موضحه: "المعسكر له أهمية كبيرة ومنها تنمية الوعي الخاص بالصحة النفسية".
 

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