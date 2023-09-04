كهربا يثير قلق الجمهور برساله غامضة

شارك اللاعب محمود كهربا صورة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

وعلق علي الصوره قائلا:"الطيور يمكن ان تطير وانا كذلك " ونالت الصوره إعجاب الجمهور.

كشف عمرو مرزوق، رئيس الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي في النمسا، خوض الفريق مباراة ودية خلال معسكره.

وقال مرزوق في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " الأهلي سيعود إلى القاهرةيوم 6 سبتمبر بعد انتهاء معسكره بالنمسا".



وتابع: "الأهلي سيخوض مباراة ودية أمام أحد الفرق الكبرى في الدوري السولوفيني الممتاز، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق5 سبتمبر".



وأتم: " أوجه الشكر إلى السفارة المصرية لتوفير جميع التسهيلات الخاص بمعسكر الأهلي".