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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب مستقبل وطن يستضيف قادة الأحزاب للتحضير للمؤتمر الثالث لملتقى الأحزاب السياسية

قادة ملتقى الأحزاب
قادة ملتقى الأحزاب السياسية

استضاف حزب مستقبل وطن، الإجتماع التمهيدي، للتحضير للمرحلة الثالثة من ملتقى الأحزاب السياسية، والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر، من الشهر الجاري في محافظة الشرقية.

وتناول الإجتماع، بحث الرؤى المشتركة حول القضايا الرئيسية للملتقى في نسخته الثالثة.

وشارك في الجلسة التحضيرية النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، والدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، والنائب عمرو يونس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية، والأمين العام للحزب.

وتطرق الاجتماع التحضيري، لملف الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل اعلان حزب مستقبل وطن تأييد ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية رئاسية جديدة.

ويشارك في الملتقي الثالث قيادات وكوادر ونواب الأحزاب المشاركة في محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء".

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