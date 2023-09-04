أعراض الإصابة بجرثومة المعدة.. تعرف عليها

يصاب الكثير من الأشخاص بجرثومة المعدة والتي يتجاهل الكثيرون الإصابة بها.

فعند الإصابة بجرثومة المعدة وعدم علاجها قد تتعرض إلى العديد من المضاعفات الخطيرة ومنها قرحة المعدة والتي تحدث نتيجة تأثير هذه البكتيريا على البطانة الواقية للمعدة والأمعاء الدقيقة.

كما أنها من الممكن أن تؤدي إلى التهاب بطانة المعدة وسرطان المعدة وفقا لـhealthcare

أعراض جرثومة المعدة :

الصعوبة في البلع.

الإصابة بالانتفاخ والغازات.

الغثيان والقيء.

الإصابة بارتفاع درجة حرارة الجسم.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن.

كثرة التجشؤ.

وجود مشكلات في التنفس.

الشعور بالتعب والإجهاد الشديد.

وجود دم في البراز.

الإصابة بفقر الدم.

الشعور سريعا بالشبع.