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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر.. منى زكى في جلسة تصوير جديدة| شاهد

منى زكي
منى زكي

شاركت  الفنانة منى زكى، متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.


وظهرت منى زكي، مرتدية فستان جرئ وقصير احمر اللون أبرز جمالها وأنوثتها، واعتمدت تسريحة شعر تناسب إطلالتها الجريئة، مع مكياج ناعم، ووضعت أحمر شفاه.

كشفت الفنانة منى زكى عما تعرضت له من هجوم شرس بسبب مسلسل تحت الوصاية وكيف كان القدر رحيما بها بعد أنحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه في رمضان.

وقالت منى زكي في لقاء الإعلامية بوسي شلبي على قناة “ten”: “ربنا طبطب عليا اللي حصل ونجاح تحت الوصاية وتوفيق ربنا في المسلسل ربنا بيطبط عليا وعلينا كلنا، في حاجات بتكسرنا في وقت لكن الأهم ازاي نعرف نقف تاني على رجلينا ونسد ودننا ونركز في الهدف اللي عاوزين نحققه وأنا بحاول مهما حاجة وجعتني وكسرتني أعرف أقفوأركز في هدفي، وأنا هدفي أعمل فن حلو أكون مستمتعة بيه ودا بيوصل للناس”.


 

الاعلامية بوسي شلبي الفنانة منى زكي تحت الوصاية

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