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رئيس التحرير
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مرأة

7 طرق لخفض الأنسولين في الجسم| تعرف عليها

صدى البلد

بسبب الأضرار الصحية المرتبطة بارتفاع الأنسولين من المهم اتباع طرق لخفض الأنسولين في الجسم، وذلك من خلال اتباع واحدة من الطرق الآتية وفقا لموقع هيلثى..

1. استخدام خل التفاح
يمتاز خل التفاح بقدرته على منع ارتفاع مستوى الأنسولين والسكر في الدم، وبالأخص في حال تناوله مع أطعمة غنية بالكربوهيدرات، حيث وجد أن الأشخاص الذين يتناولون ملعقتين كبيرتين من خل التفاح، أي ما يقارب 28 ملليليتر، مع وجبة غنية بالكربوهيدرات ينخفض لديهم مستوى الأنسولين ويشعرون بالشبع لفترة أطول.

يعتقد الباحثون أن هذا التأثير ناتجًا عن تأخير عملية إفراغ المعدة، وزيادة امتصاص السكر في مجرى الدم.

2. تجنب السكريات بأنواعها المختلفة
إن كنت تحاول اتباع طرق لخفض الأنسولين في الجسم فمن المهم تجنب تناول السكريات بكافة أنواعها، فتناول كميات عالية من الفركتوز يحث مقاومة الأنسولين في الجسم الأمر الذي يسبب في زيادة إنتاج الهرمون في الجسم وارتفاع مستوياته.

يوجد الفركتوز في العديد من الأطعمة مثل: سكر المائدة، والعسل، والكثير من المنتجات الأخرى، ومن الضروري قراءة الملصق الغذائي لأي منتج قبل شرائه للتأكد من عدم احتوائه على أي نوع من السكريات.

3. إضافة القرفة إلى الطعام
هناك العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بالقرفة إلى جانب طعمها اللذيذ، فهي غنية بمضادات الأكسدة المهمة للصحة، حيث وجد أن تناول القرفة يعمل على تحسين الحساسية ضد الأنسولين ويخفض مستوياته.

والجدير بالذكر أن تأثير القرفة على مستويات الأنسولين تختلف من شخص لآخر، ولكن قد يكون من الجيد تناول غرامين منه يوميًا.

4. الابتعاد عن الخمول وممارسة الرياضة
من المهم البقاء نشطًا من أجل خفض مستويات الأنسولين في الجسم وتجنب نمط الحياة الكسول، فالتمارين الرياضية وبالأخص التمارين الهوائية منها فعالة جدًا في تعزيز حساسية الأنسولين لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني والسمنة، وبالتالي خفض المستويات المرتفعة من الأنسولين.

5. التركيز على الألياف الغذائية الذائبة
الألياف الغذائية الذائبة توفر عدد من الفوائد الصحية بما فيها المساعدة بفقدان الوزن وانخفاض مستوى السكر في الدم.

وهذه الألياف الغذائية تقوم بامتصاص الماء لتشكيل هلام، والذي يعمل على إبطاء عملية انتقال الطعام عبر الجهاز الهضمي، مما يشعرك بالشبع لفترة أطول، ويمنع ارتفاع مستوى الأنسولين في الجسم، وهذه تعد من الطرق لخفض الأنسولين في الجسم.

6. خفض مستوى الكربوهيدرات
تعمل الكربوهيدرات على رفع مستوى السكر والأنسولين في الجسم لحدودها القصوى، بالتالي من المهم تحديد كميتها وخفضها في النظام الغذائي، فالأشخاص المصابين بالسمنة والسكري بالتحديد من المهم أن يقللوا من كمية الكربوهيدرات المتناولة قدر المستطاع.

7. التقليل من الدهون المتراكمة في البطن
ترتبط الدهون المتراكمة في منطقة البطن في العديد من المشكلات الصحية مثل: الالتهابات، ومقاومة الأنسولين، وارتفاع مستوياته، وهذا الأمر يعني أن فقدان الدهون في هذه المنطقة من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على مستويات الأنسولين في الجسم، وبذلك يعد من إحدى الطرق لخفض الأنسولين في الجسم.

تعرف على أهمية هرمون الأنسولين..
إن هرمون الأنسولين يتم إفرازه في البنكرياس، وله العديد من الوظائف في الجسم، أهمها:

السماح للجسم باستخدام السكر (الغلوكوز) وتحويله لطاقة أو تخزينه.
المساعدة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم طبيعيًا.
المساهمة في إدخال السكر إلى الخلايا لاستخدامه وتحويله لطاقة.

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