خطأ كاد يُنهي حياته.. عشريني يُصيب نفسه بطلق ناري بالصدر في سوهاج

أصيب عامل في بداية العشرينات من العُمر، بطلق ناري بالصدر من الناحية اليُسرى، حيث أصاب نفسه عن طريق الخطأ عندما كان يعبث في سلاح ناري كان بحوزته بمنزل أسرته دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو (عبد الرحيم أ.م.ع- 22 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، مصاب بطلق ناري بالصدر من الناحية اليُسرى.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (أحمد م.ع.أ- 54 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء تواجده ونجله المذكور بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ نتج عنها إصابة نجله المذكور، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تم ضبط السلاح المُستخدم في الواقعة، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.