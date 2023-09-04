كهربا برفقة إمام عاشور ورضا سليم في أحدث ظهور

شارك اللاعب محمود كهربا نجم الأهلي صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر كهربا برفقة إمام عاشور و رضا سليم ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

وتابع البناني خلال مداخلة هاتفية مع تليفزيونية: "نحاول توفير جزء من الأموال لسد الديون، ونرغب في مساعدة رجال الأعمال المحبين للنادي، ونحاول تحصيل أموال من مستحقات خارجية".

وأضاف عماد البناني: "غير مطروح فكرة التفاوض مع محمود كهربا لاعب الأهلي، لتقسيط غرامة وهذا الأمر لم يتم التفكير فيه من الأساس، والنادي يحتاج إلى أموال ولا نية للتفريط في أي مستحقات خارجية للنادي".