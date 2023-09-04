انفصال صوفي تيرنر نجمة Game of thrones عن زوجها

أكدتبعض التقارير الأجنبية انفصال النجم جو جوناس عن زوجته صوفي تيرنر والتى لعب دور البطولة فى مسلسل Game of thrones

وأكد موقع TMZ من مصادر مقربه من جون أنه طلب من موظفيه الاتصال بأكثر من محام فى ولاية لوس أنجلوس مختصين فى شأن الطلاق وهو على وشك تقديم مستندات الطلاق لانهاء زواجه.



وذكرت مصادر لنفس الموقع الأجنبي أن جو وصوفي كانا يعانيان من مشاكل خطيرة فى حياتهما الزوجة منذ أكثر من 6 أشهر قبل اتفاقهما على الانفصال.





صوفي تيرنر تضع مولودها الثاني من جو جوناس

وضعت الممثلة الشهيرة صوفي تيرنر طفلها الثاني من المغني جو جوناس بعد حوالي عامين من ولادة ابنتهما الأولى "ويلا" بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

أكد ممثل صوفي تيرنر الخبر لمواقع الفن الأجنبية، بعدما أعلنت وزوجها الموسيقي الشهير أنهما يتوقعها طفلا ثانيا في أوائل شهر مايو الماضي، وبدت عليها علامات الحمل في مناسبات مختلفة.

وصرحت صوفي تيرنر بطلة مسلسل Game of Thrones في مقابلة سابقة، أن أعظم شيء في الحياة هو تربية الجيل القادم، وأنهم متحمسون لزيادة أفراد أسرتهم.

الأبنة الاولى

ولدت ويلا الابنة الأولى لصوفي تيرنر وجو جوناس في يوليو 2020، بعدما تزوج الثنائي الشهير خلال عام 2019 في باريس، بعد عقد قرانهما في لاس فيجاس مايو من نفس العام.

أعلن فيما قبل عودة صوفي تيرنر للتمثيل مرة أخرى، بانضمامهما إلى كولين فيرث وتوني كوليت في بطولة مسلسل The Staircase المقرر عرضه على منصة HBO Max بحسب موقع فاريتي.

مسلسل صوفي تيرنر الجديد The Staircase مكون من 8 حلقات، ومقتبس من سلسلة أعمال وثائقية تحمل نفس الاسم حول قضية مايكل بيترسون الي اتهم بقتل زوجته كاثلين عام 2001، وادعى سقوطها من على درج السلم، لكن الشرطة اكتشفت أنه ضربها حتى الموت.

تلعب صوفي تيرنر أو سانسا ستارك كما عرفت بدورها في مسلسل صراع العروش الذي ترشحت عنه لنيل جائزة الأيمي كأفضل ممثلة مساعدة في الدراما، دور مارجريت إحدى فتيات مايكل بيترسون بالتبني.