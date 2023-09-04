كشف مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، عن تعرض زيلينسكي لحالة من "الهيستيريا" بسبب نقص الموارد البشرية لدى قواته على الجبهة.



وقال سوسكين، عبر شريط فيديو على "يوتيوب"، إن السبب وراء استمرار حالة الهيستيريا لدى زيلينسكي يكمن في نقص العتاد البشري لدى قوات كييف في جبهات القتال، إلى جانب الخسائر المهولة في أعداد الجنود، حيث لا يوجد عدد كاف من العسكريين لتغطية النقص.



وتابع أن فرق التجنيد تحاول أجبار المواطنين على الالتحاق بالجيش عنوة، الأمر الذي يتسبب بتصعيد الأوضاع نحو الأسوأ داخل البلاد ونمو الكراهية تجاه رأس النظام في كييف.

وأشار إلى أن أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الاحتياطيات العسكرية المادية والبشرية، إلى جانب امتناع الكثير من الرجال الأوكرانيين من الالتحاق بقوات كييف للقتال في الخطوط الأمامية، أو أي جبهات أخرى.

