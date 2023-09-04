لا تغادروا منازلكم.. أمطار غزيرة تضرب أسبانيا وتحذيرات عاجلة من السلطات

تعرضت معظم أنحاء إسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع لأمطار غزيرة، بما في ذلك أرخبيل البليار.

وذكرت وسائل إعلام أن هذه الأمطار تسببت في قطع طُرق وإغلاق مدن واستدعى توجيه دعوات إلى السكان لملازمة منازلهم.

وذكرت الارصاد الأسبانية أنّ هذه الظاهرة المعروفة في إسبانيا، والمسماة "دانا"، تؤدي إلى "هطول أمطار مستمرة وواسعة النطاق، غزيرة محلّيا أو غزيرة جدّا، ومصحوبة بعواصف، في كلّ أنحاء الإقليم باستثناء جزر الكناري".



وأصدرت وزارة الداخلية تنبيها يشمل جزءا كبيرا من التراب الوطني. وتشعر السلطات بقلق كبير لأن عطلة نهاية الأسبوع هذه تسبق انطلاق العام الدراسي وبالتالي يُرجّح أن تشهد الطُرق زحمة شديدة.