نرفضها تحت أي ظرف.. وزير سوري يؤكد عدم استخدام الأسلحة الكيميائية

بحث وزير خارجية سوريا فيصل المقداد مع مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير ألكسندر شولغين، التعاون بمواجهة ضغط الغرب عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.



وأفادت وكالة "سانا" السورية اليوم الاثنين، بأن الجانبين بحثا التعاون القائم بين بعثتي البلدين الدائمتين في المنظمة.

و ناقشوا التحديات المشتركة والضغط الذي تمارسه الدول الغربية من خلال عمل المنظمة ضد الدول المستقلة وبلدان العالم النامي.

و شدد المقداد على موقف سوريا الراسخ من رفض استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظرف كان.

وأكد الوزير السوري التزام سوريا باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتقديمها كافة التسهيلات المطلوبة لعمل المنظمة، متوجها بالشكر إلى روسيا والسفير شولغين على دعم سوريا.