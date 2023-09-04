على متنها جنود.. روسيا تعلن تدمير 4 زوارق أوكرانية سريعة في البحر الأسود

أعلنت موسكو، اليوم الاثنين، أنها دمرت أربعة زوارق سريعة على متنها جنود أوكرانيون في البحر الأسود.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، ذكرت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام أن طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود أربعة زوارق عسكرية سريعة من طراز «ويلارد سي فورس» أمريكية الصنع (تحمل) مجموعات إنزال للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشارت الوزارة إلى أن الزوارق كانت تتجه نحو رأس طرخانكوت في غرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

كما أعلنت موسكو أنها أسقطت مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود قبالة القرم وأخرى في منطقة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت الأربعاء عن تدمير أربع زوارق حربية أوكرانية كانت تقل 50 عنصرا من القوات الخاصة، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأعلنت كييف في 24 أغسطس أنها نفذت عملية نوعية في شبه جزيرة القرم رفعت خلالها العلم الأوكراني.

وأفاد جهاز الاستخبارات العسكرية عبر تلغرام أن وحدات من القوات الخاصة قادمة من البحر أنزلت في غرب القرم قبل أن تغادر من دون تسجيل خسائر في صفوفها.

