مصرع 150 من حركة الشباب الإرهابية في الصومال

قضى الجيش الصومالي، اليوم الاثنين، على 150 مسلحا من حركة الشباب الإرهابي، في عملية عسكرية بالتعاون مع القوات الصديقة بإقليم "مدق" وسط البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن مصدر عسكري، أن العملية العسكرية حققت أهدافها كاملة.

وأسفرت عن مصرع 150 عنصرا من الحركة أثناء تواجدهم في معسكر للتدريب بمنطقة دومي بإقليم "مدق".

كانت قد أعلنت الحكومة الصومالية، أمس الأحد، مصرع عدد من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في غارة جوية في منطقة دوماي وسط الصومال.

وأشار وزير الشؤون الداخلية والفيدرالية أحمد معلم فقي إلى أن الغارة الجوية التي اعترف كل من الحكومة الصومالية وحركة الشباب بوقوعها استهدفت قاعدة للحركة في المنطقة، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية بالبلاد.