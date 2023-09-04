جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات جديدة بالضفة الغربية

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات جديدة في عدة مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية فقد تم مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب رضا علي بني عودة (25 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في طمون.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الشيخ ياسر إبراهيم فحل، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لبلدة كوبر شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت القوات الأسيرة المحررة حنان البرغوثي.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب هشام جاد الله عقب اقتحام منزله في مخيم عسكر الجديد، كما اعتقلت الشاب نهاد أبو كشك عقب اقتحام منزله في مخيم عسكر.

واندلعت مواجهات ليلية، بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سلواد قضاء رام الله.

واقتحمت دوريات عسكرية البلدة، حيث تصدى لها عشرات الشبان ورشقوها بالحجارة وأغلقوا الطرقات.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة برقا الرئيس شرقا، واحتجزت المركبات والسكان، حيث تواصل قوات الاحتلال منذ نحو شهر اقتحامات واغلاقات متكررة للبلدة، بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين.