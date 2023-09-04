أول تعليق من رئيس الإمارات بعد عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض

علق رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم الإثنين، على هبوط مركبة دراجون التي تقل طاقم مهمة "كرو-6" بمن فيهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي،على الأرض، مؤكدا أن طموحات الإمارات في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه في منصة " إكس": "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالما إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء".

وأضاف: "صنعت مع فرق العمل الوطنية إنجازا إماراتيا تاريخيا وساهمتم في خدمة العلم والبشرية".

وتابع: "بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله".

لحظة هبوط مركبة الفضاء

وهبطت مركبة دراغون التي تقل طاقم مهمة "كرو-6" بمن فيهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الإثنين، على الأرض؛ بعد رحلة امتدت 6 أشهر إلى محطة الفضاء الدولية وبذلك سجل النيادي إنجازا إماراتيا كأطول مهمة عربية في الفضاء.

وهبطت كبسولة دارجون في بحر هيوستن قبالة سواحل فلوريدا، وتم انتشالها من قبل إحدى السفن التابعة لوكالة “ناسا”.

وعاد النيادي إلى الأرض بنتائج علمية مهمة، بعد تسخير نفسه لإنجاز أكثر من 200 تجربة علمية لدراسة التغييرات التي تصيب الرواد في الفضاء، ليصبح النيادي أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة “السير في الفضاء” خارج محطة الفضاء الدولية.

وتعد مهمة "كرو 6" أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.