إصابة 40 شخصًا في تايوان بعد اجتياح إعصار هايكوي..فيديو وصور

أصيب أكثر من 40 شخصًا في تايوان بعد أن ضرب إعصار هايكوي الجزيرة واقتلع الأشجار وأجبر الآلاف على الإجلاء.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، كانت العاصفة، التي وصلت إلى اليابسة أمس الأحد على الساحل الشرقي، هي الأولى التي تضرب الجزيرة مباشرة منذ أربع سنوات.

ووسط أمطار غزيرة ورياح شديدة، أصيب شخصان في منطقة جبلية بعد سقوط شجرة على سيارتهما.

وقال مسؤولون إن عشرات آخرين أصيبوا، معظمهم بسبب الحطام المتساقط.

وكانت فرق التنظيف تعمل اليوم الاثنين على استعادة الخدمات بعد انقطاع التيار الكهربائي عن 160 ألف منزل يوم الأحد. لكن حتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار هيكلية كبيرة.

وعلى الرغم من أن هذا هو موسم الأعاصير في غرب المحيط الهادئ، والذي شهد 11 إعصارًا حتى الآن، إلا أن هايكوي هي أول عاصفة كبرى تضرب تايوان بشكل مباشر منذ 4 سنوات.

وظلت الشركات والمدارس وأماكن أخرى مغلقة في تايوان، بينما تم إلغاء الرحلات الداخلية وخدمات العبارات إلى الجزر المحيطة.

وكان الإعصار مصحوب برياح تصل سرعتها إلى 200 كم / ساعة (124 ميلاً في الساعة) ولكن لم تكن هناك أضرار هيكلية كبيرة أو أي وفيات تم الإبلاغ عنها.

وكانت المناطق الجنوبية والشرقية من تايوان هي الأكثر تضررا، في حين هطلت الأمطار على العاصمة تايبيه الواقعة في الطرف الشمالي للجزيرة.

وقبل وصول العاصفة إلى اليابسة، تم إجلاء أكثر من 7000 شخص من المناطق التي تخشى السلطات من حدوث انهيارات أرضية وانهيارات أخرى ناجمة عن العاصفة.

ووثقت عدد من الصور والفيديوهات، حالة الإعصار والرياح المصاحبة له، وما يقوم به المواطنون في تايوان من أجل الاحتماء.