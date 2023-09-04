لليوم الثالث على التوالي.. مظاهرات في النيجر تطالب بانسحاب القوات الفرنسية

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، مظاهرات في النيجر تطالب بانسحاب القوات الفرنسية لليوم الثالث على التوالي.

ووفقا للتقرير، واصل عشرات الآلاف من المتظاهرين، احتجاجهم أمام قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي، عاصمة النيجر، مساء اليوم السبت، مطالبين بمغادرة قواتها، في أعقاب استيلاء عسكريين على السلطة، والذي حظي بدعم شعبي واسع النطاق، لكن باريس ترفض الاعتراف به.

واجتذب التمرد الذي وقع في 26 يوليو- وهو واحد من ثمانية وقائع استلاء على السلطة في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020- القوى العالمية القلقة بشأن التحول إلى الحكم العسكري في جميع أنحاء المنطقة.