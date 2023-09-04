حقيقة تزويد هواتف iPhone بشاحن Type C

تستعد شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل، لطرح أحدث جيل من هاتفها الذكي آيفون، يوم 12 سبتمبر الحالي، خلال مؤتمرها السنوي في مقر رئاستها بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ومن المتوقع أن تزود آبل هواتفها الجديدة بفتحة شاحن من نوع "سي"، وهو نوع الشحن الشائع في الهواتف الذكية التي تنتجها الشركات الأخرى.

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن آبل تريد إحراز نقاط مهمة بالنسبة للجيل الأحدث من هاتفها الذكي الأغلى ثمنا وهو آيفون 15 برو، من خلال تزويده بأسرع شريحة في العالم وأرق حواف حول الشاشة.

وستزود الفئة الأكبر حجما آيفون برو ماكس بكاميرات تستطيع تقريب الصورة وتكبيرها، وتحسين باقي خصائصها بنسبة كبيرة، حتى تتمكن من مواجهة منافسة هواتف جالاكسي ألترا المزودة بإمكانية التقريب من سامسونج.

ووفقا لموقع ذا إنفورميشن المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن آبل تستعد لتزويد الجيل القادم من هاتفها الذكي آيفون بمعالج يتفوق بشدة على كل الهواتف المنافسة، بفضل الاتفاق التفضيلي الذي وقعته مع شركة صناعة الرقائق الإلكترونية التايوانية تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كوربورشن (تي.إس.إم.سي).

ويعني هذا أن الهاتف القادم آيفون 15 والمتوقع طرحه الشهر المقبل يمكن أن يحتوي على شريحة أقوى من شرائح أي هواتف تنتجها الشركات المنافسة مثل سامسونج أو جوجل أو هواوي.

ورغم أنه لم يتم الكشف عن شروط ولا تفاصيل اتفاق آبل وتي.إس.إم.سي، فإنه يجعل الشركة التايوانية المورد الوحيد للرقائق لشركة آبل.

وتعد هواتف آيفون هي المنتج الأكثر أهمية بالنسبة لشركة آبل، وتحقق أكثر من نصف إيراداتها، وتزايدت الضغوط عليها من أجل تحسين المبيعات من الجيل الجديد لهذه الهواتف.