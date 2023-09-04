عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادة الإمارات يحتفون بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض

صدى البلد

 هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، شعب الإمارات وجميع الشباب العربي بالعودة السالمة لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى كوكب الأرض عقب إنجازه أول مهمة عربية طويلة الأمد في الفضاء.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على موقع "إكس": "نهنئ شعب الإمارات وجميع الشباب العربي بالعودة السالمة لسلطان النيادي لكوكب الأرض، أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية".

وأضاف: "أجرى سلطان 200 مهمة بحثية علمية، وقضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء، وألهم ملايين الشباب العربي بأننا قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، أن طموحات الإمارات في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا): "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء، صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية، بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله".

وهبطت مركبة دراغون التي تقل طاقم مهمة "كرو-6" بمن فيهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الإثنين، على الأرض.

وتعد مهمة "كرو 6" أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

أمطار بـ 5 محافظات اليوم.. الأرصاد تفجر مفاجأة بالأحوال الجوية

عقد زواج عرفي.. تفاصيل صادمة في إنهاء حياة طالبة طنطا على يد صديقتها

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

بيراميدز يُجهز شكوى ضد الزمالك .. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد قليل.. إعادة محاكمة شريك حمزة زوبع بقضية اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان

آمنة: مصر حرصت على الاهتمام بمدنها السياحية والتراثية ضمن خططها لتحقيق التنمية المستدامة

الدواجن والبيض| مفاجأة سارة للمواطنين بعد انهيار أسعار الأعلاف

تظاهروا كسائحين.. واشنطن ترصد 100 محاولة تسلل من صينيين إلى منشآت عسكرية

حقيقة تغيير نظام الدوري المصري بالموسم الجديد

45 بئرا.. اكتشافات الغاز والبترول بالبحرين الأحمر والمتوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

طبيبة تكشف الفرق بين التونة والماكريل

فستان قصير.. ياسمين صبري تشارك متابعيها بإطلالة جريئة

كيفية تسريع التسنين عند الأطفال

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ