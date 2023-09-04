قادة الإمارات يحتفون بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، شعب الإمارات وجميع الشباب العربي بالعودة السالمة لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى كوكب الأرض عقب إنجازه أول مهمة عربية طويلة الأمد في الفضاء.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على موقع "إكس": "نهنئ شعب الإمارات وجميع الشباب العربي بالعودة السالمة لسلطان النيادي لكوكب الأرض، أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية".

وأضاف: "أجرى سلطان 200 مهمة بحثية علمية، وقضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء، وألهم ملايين الشباب العربي بأننا قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، أن طموحات الإمارات في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا): "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء، صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية، بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله".

وهبطت مركبة دراغون التي تقل طاقم مهمة "كرو-6" بمن فيهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الإثنين، على الأرض.

وتعد مهمة "كرو 6" أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

