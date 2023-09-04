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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يشارك في تدشين المنتدى الدولي للمدن المستدامة والسياحية بالصين

خلال زيادة وزير التنمية
خلال زيادة وزير التنمية المحلية للصين

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم في إطلاق أعمال المنتدى الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية بمدينة ( تشنغتشو ) الصينية. 
وشارك في مراسم إطلاق المنتدي كل من هو شيونج عمدة الحكومة الشعبية لبلدية تشنغتشو و كونج شانج شينج رئيس المؤتمر الاستشاري والسياسي لمقاطعة خنان وذلك على المنصة الرئيسية للمنتدى .

وشارك في حفل إطلاق المنتدي عدد كبار القيادات السياسية الصينية وعدد من وزراء التنمية المحلية من مختلف دول العالم  والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية وعدد من ممثلى المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وضم الوفد المرافق لوزير التنمية المحلية للمشاركة في المنتدي كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .


ويعقد المنتدى الدولي خلال الفترة من 4- 6 سبتمبر الجارى تحت عنوان " اكتشاف قوة دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية " ، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة بالغة الأهمية لتعزيز الحوار بين رؤساء الحكومات المحلية لتحليل القضايا الحضرية ومناقشة الحلول القابلة للتطبيق فى ضوء التحديات العالمية المشتركة التي تقوض عملية تعزيز التنمية المستدامة للسياحة العالمية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المنتدى يهدف إلى إنشاء منصة عالمية للحوار بين رؤساء الحكومات المحلية والمحافظين ورؤساء البلديات والمسؤولين من مختلف المدن السياحية بالعالم حول التنمية المشتركة للسياحة الدولية والمدن السياحة ومواجهة التحديات المشتركة واستكشاف حلول مستدامة جديدة لتطوير السياحة وتطوير الإدارة المحلية للعناية بالمواقع السياحية .

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وزير التنمية المحلية التنمية المحلية المنتدي الدولي العاشر للمدن المستدامة الصين

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