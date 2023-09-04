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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة تغيير نظام الدوري المصري بالموسم الجديد

صدى البلد

أكد اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، أن الدوري المصري الممتاز سيكون بنظامه المعتاد، ولن يتم التطرق لإقامته من دورين كما حدث من قبل في عام 2015 والذي أثبت فشله.

وتابع سويلم في تصريحات تليفزيونية: "رابطة الأندية المصرية سوف تعقد اجتماعها يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل من أجل تحديد المسابقة وشكلها الجديد، ولن يتم إقامته أيضًا من دور واحد".

وأضاف ثروت سويلم: "علينا احترام قرار وجود رئيس لجنة حكام أجنبي في الكرة المصرية، ولكن من رأيي الشخصي كنت أتمنى وجود عنصر مصري وتوفير العملة الصعبة".

وقال عضو رابطة الأندية: "هناك حالة تعود على مشاركة الأهلي في البطولات الإفريقية، وبالتالي عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات، لديه تلك الحسابات في التعامل مع مؤجلاته".

وأشار سويلم، إلى أنه كان يتمنى بقاء لاعبي الأهلي مع الفريق بسبب السوبر الإفريقي بدلًا من الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، خاصةً أن المباريات المقبلة للمنتخب غير مؤثرة وهذا رأي شخصي.

واختتم ثروت سويلم: "الجهات الأمنية من أقوى الجهات والتي لديها حرص شديد على عودة الجماهير للملاعب، ونسعى لزيادة الأعداد في الموسم الجديد، ولكن نطالب الجماهير بأن يكون هناك حرص في الحفاظ على تواجدهم بعيد عن الشغب وسوف يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع".

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