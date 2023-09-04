كوريا الجنوبية تخطط لإعفاء الصينيين من رسوم تأشيرة السياحة

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها تخطط لإعفاء السياح الصينيين من رسوم تأشيرة السياحة حتى نهاية العام وزيادة عدد الرحلات.

وقالت وكالة “يونهاب”، أن ذلك القرار جاء بعد 3 أسابيع من إعلان سلطات السياحة في الصين قرارها رفع الحظر على السياحة إلى كوريا الجنوبية.

جاء قرار كوريا الجنوبية بعد 6 سنوات من التوقف بسبب العلاقات المتوترة بين البلدين في أعقاب نشر نظام دفاعي أميركي في كوريا الشمالية.

وتخطط سول لجذب 1.5 مليون سائح صيني في النصف الثاني من العام، بهدف أن يصل العدد لمليوني سائح لعام 2023 بأكمله.