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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ بالقليوبية

محطة المياه
محطة المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، انقطاع المياه اليوم الاثنين من منطقة الإدارة التعليمية وحتى منطقة مجمع المدارس بمدينة طوخ، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة 11 صباحاً اليوم.


وأوضحت الشركة في بيان لها أن الانقطاع يأتي لعمل صيانة بالخط الرئيسي بالمنطقة، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، كما أهابت الشركة المواطنين عدم استعمال المياه فور عودتها لوجود نسبة عكارة بها.


من ناحية اخرى تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع التراكمات بشبرا الخيمة والخانكة.


وقام نائب المحافظ يرافقه ياسر عبدالله نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وهاني حسين نائب رئيس مدينة الخانكة، أعمال رفع التراكمات بنطاق مدينتي شبرا الخيمة والخصوص.


كما تابع حماد، أعمال مد شبكات صرف مياه الأمطار ضمن أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، مشددا على ضرورة رفع التراكمات والاشغالات بصورة يومية.
كما وجه المختصين بحي شرق شبرا الخيمة بسرعة رفع التراكمات بشاع ١٣٥ استجابة لشكاوى المواطنين، وعلى الفور تم توجيه ٣ سيارات سعة ٥٠ طن لرفع المخلفات.

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