إعلام تركي: أردوغان سيجدد الوساطة في الأزمة الأوكرانية خلال لقائه مع بوتين

قالت صحيفة Milliyet التركية نقلا عن مصدر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجدد خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، اليوم الإثنين في لقائهما إعلان استعداده للوساطة في حل أزمة أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة : "سيؤكد الرئيس أردوغان لنظيره الروسي على أهمية إحلال السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وسيعلن عن استعداده للوساطة وتقديم كل الدعم، بما في ذلك تنظيم مفاوضات مباشرة، لضمان السلام الدائم بين طرفي النزاع".



كان قد قال كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسياسة الخارجية والأمن إن أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيركزان خلال اجتماعهما اليوم الاثنين على اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود مع سعى أنقرة لإعادة موسكو إلى الاتفاق.



وبحسب "رويترز" أضاف عاكف جغطاي قليج في مقابلة تلفزيونية "نلعب دورا رئيسا هنا. نرى دعما قويا من أنحاء العالم لتفعيل ممر الحبوب".



أضاف قليج "الوضع الحالي (لاتفاق الحبوب) سيناقش في القمة اليوم الإثنين. نحن متحفظون لكننا نأمل في تحقيق النجاح لأن هذا الوضع يؤثر على العالم بأسره".



وأصبح نهر الدانوب طريقا رئيسا لأوكرانيا لتصدير الحبوب منذ يوليو، عندما انسحبت روسيا من اتفاق الحبوب، الذي تم التوصل له بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، والذي يتيح ممرا آمنا لصادرات كييف من الحبوب والبذور الزيتية والزيوت النباتية عبر موانئ البحر الأسود.