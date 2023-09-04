بيرموا فلوس على المعازيم.. كواليس الفرح الأسطوري لنجل "أبو طارق" صاحب محلات الكشري

أقام "أبو طارق" صاحب محلات الكشري فرح أسطوري لابنه "عادل"، داخل أحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل وسط حضور كبير من الفنانين والمشاهير ، ورجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب وغيرهم من المعازيم .

ابو طارق مع العروسة

إلقاء الأموال على الحاضرين

غمرت الفرحة العروسين وشهد الفرح الكثير من الكواليس وأهمها إلقاء الأموال على الحاضرين؛ وظهور نادر لزوجة (المعلم) أبو طارق "الحاج يوسف ذكي" بفستان أسود لافت للنظر مع سعادة غامرة جعلتها ترقص وتغني طوال الفرح.

حمادة هلال

كما ظهرت العروس وهي ترقص بطريقة غريبة على أغاني أوكا وأورتيجا، ومن أبرز هذه الكواليس هو تألق حمادة هلال في الغناء بالفرح وتفاعل العروس والرقص معه على معظم الأغاني، كما رقصت معه (slow) على أغاني الفنان محمد حماقي.

وكان من أبرز النجوم الحاضرين للفرح هم المطربة بوسي والمطرب أوكا والمطرب حمادة هلال.

المطرب حمادة هلال مع ابو طارق

المطربة بوسي مع العروسين

مطرب المهرجانات اوكا مع العروسين

بالإضافة إلى أعضاء من مجلس الشعب مثل البرلماني إيهاب العمدة مساعد رئيس حزب مستقبل وطن.

البرلماني إيهاب العمدة مساعد رئيس حزب مستقبل وطن من ضمن الحاضرين

فضلًا عن عدد كبير من رجال الأعمال مثل رجل الأعمال مسعد الونش ويحيي الصعيدي وهاني أبو الدهب وحسن الوحش وعادل شحاته.

كما قام بتنظيم الحفل منظم الحفلات الشهير أحمد ياسين.

منظم الحفلات الشهير أحمد ياسين مع ابو طارق

البوفيه

من أشهر ما تميز به فرح نجل ابو طارق صاحب محلات الكشري هو البوفيه الذي جمع بين مجموعة كبيرة من الأطعمة المميزة والثمينة مثل الأكلات المستوردة التي تأتي من الخارج بالطلب مع خدمة فندقية على أعلى مستوى.