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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدون الذهاب للبنك طرق وأماكن صرف معاش سبتمبر |اعرف موعد الزيادة الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدون الذهاب للبنك، وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة  طرق وأماكن يمكن من خلالها صرف معاش سبتمبر2023  أو صرف معاشات الشهور القادمة، وفى السطور التالية نوضح ذلك .

 أماكن صرف معاشات سبتمبر 2023

  صرف معاشات سبتمبر 2023 من خلال عدة منافذ كما يلي:

  1. ماكينات الصراف الآلي atm
  2. مكاتب  البريد المصري.
  3. المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
  4. فروع بنك ناصر الاجتماعي.
  5. من منافذ شركة فوري.

من جانب اخر يستمر لليوم الثاني   صرف معاش شهر سبتمبر 2023 من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي بمختلف المحافظات  ومكاتب البريد ، وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كافة الاستعدادات للبدء في صرف معاش شهر سبتمبر لجميع المستحقين .

كما انتظمت عملية صرف معاش شهر سبتمبر 2023  من ماكينات الصراف الآلي atm .

ويتساءل الكثيرون من أصحاب المعاشات وأسرهم عن موعد الزيادة الجديدة   وفى السطور التالية نوضح التفاصيل وموعد الزيادة الجديدة لأكثر من 11 مليون مستفيد .

ووضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة طرق لـ صرف المعاشات وذلك تيسيرا وتسهيلا على المواطنين في الحصول على مستحقاتهم دون معاناه ، ويمكن للمواطنين  صرف معاشات سبتمبر 2023 من خلال عدة منافذ كما يلي :- ماكينات الصراف الآلي atm  ومكاتب  البريد المصري و المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وفروع بنك ناصر الاجتماعي ، و من منافذ شركة فوري.

كما تتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، صرف معاش شهر سبتمبر 2023، ل  11 مليون وأكثر من  أصحاب المعاشات في مصر .

موعد زيادة المعاشات 

لا يوجد  زيادة جديدة في معاش سبتمبر 2023، والموعد المحدد لزيادة المعاشات حسب نص القانون في المواعيد الرسمية المحددة .

موعد معاشات سبتمبر 2023

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موعد الزيادة الجديدة في المعاشات

 حدد قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، في المادة رقم 35 موعد الزيادة الجديدة في المعاشات، بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام.

وطبقا للقانون فمن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة في المعاشات يوم 1 يوليو من عام 2024.

يذكر أن هيئة التأمينات الاجتماعية قررت زيادة المعاشات 2023 في شهر أبريل الماضي بنسبة 15%، بعد توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بتبكير موعد الزيادة المقررة في يوليو من كل عام.

وتم زيادة المعاشات بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا، قبل موعد صرفها الفعلي بـ3 أشهر.

موعد معاشات سبتمبر 2023

 

موعد زيادة المعاشات المقبلة 

وتنص المادة (35) من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة  15%  ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام.

موعد معاشات سبتمبر 2023

وتابعت المادة 35 من القانون : “يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء”.

إجراءات ضرورية حال فقد بطاقة صرف المعاش

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات التي يتخذها المواطن حال فقد بطاقة صرف المعاش أو الرقم السري، لإعادة استخراج البطاقة مرة أخرى، عبر موقعها الإلكتروني، من خلال 3 إجراءات ضرورية لإعادة البطاقة وتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية كالآتي:

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو هيئة البريد متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري إذا رغب القائم بالصرف استلام مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد. 

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة ميزة في حالة الرغبة في صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة. 

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه لا بدّ من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، الذي يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل - إلى جانب بيانات الرقم التأميني - بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

آخر زيادة في المعاشات كانت خلال شهر أبريل 2023 الماضي، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو الماضي، وتم تطبيقها في شهر أبريل الماضي بنسبة 15% في المعاشات، وبالتالي تصبح الزيادة المنتظرة في معاشات شهر يوليو تم تطبيقها مسبقًا خلال أبريل المنقضي كالآتي:

  • زيادة المعاشات لـ 1495 جنيهًا بعدما كانت 1300 جنيه.
  • زيادة المعاشات لـ 2645 جنيهًا بعدما كانت 2300 جنيه.
  • زيادة المعاشات لـ 4025 جنيهًا بعدما كانت 3500 جنيه.
  • زيادة المعاشات لـ 4945 جنيهًا بعدما كانت 4300 جنيه.
  • زيادة المعاشات لـ 6095 جنيهًا بعدما كانت 5300 جنيه.
  • زيادة المعاشات لـ 7475 جنيهًا بعدما كانت 6500 جنيه.

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

  • الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
  • الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
  • الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
  • الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

شروط الخروج على المعاش المبكر

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

وتشير المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».

وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وهذه المادة تعني أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

وأبقى قانون التأمينات والمعاشات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

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