مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية يتحول إلى كرنفال في حب فلسطين

تحولت فقرات فلسطين بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية الى حالة من البهجة والتأييد وسط تصفيق الاف الحضور.

وتعتبر فرقة فلسطين من الفرق التى تقدم عروضها بمهرجان الإسماعيلية لعدة دورات، وتنجح الفرقة فى تقديم القضية الفلسطينية فى حالة إبداعية ما بين الأغاني الوطنية مصطحبا بالعلم الفلسطينى.



وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، افتتحوا فعاليات الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية مساء امس السبت.

ويشهد المهرجان برنامجًا للندوات العلمية، تُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة مسعود شومان، وتدور الندوات حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، وتتضمن أربعة محاور، يتم مناقشتها بالقصر على مدار أربعة أيام.

المهرجان تُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية -برئاسة إيمان نجم-، ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الشباب والرياضة.